Президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев имал информация за предложение от страна на Турция и Азербайджан как да се направи така, че договорът с „Боташ“ да носи печалба. „Това, че те се отхвърлят от досегашното правителство с цел да бъда атакуван и да се използва като някакъв политически коз, е съвсем друг въпрос, но и на това ще му дойде времето“ – това каза самият Радев в Кюстендил.

Той е там по покана местната структура на „Прогресивна България“ по повод избора на конкурса за девойка „Кюстендилска пролет“.

Пред журналисти той коментира и други актуални теми. Според Радев по отношение на правителствените мерки за облекчение на гражданите във връзка с кризата в Близкия изток предложените мерки закъсняват и се надява правителството да следи какво се предприема в другите държави.

България трябва да подкрепя всички инициативи, които водят към предотвратяване и разрешаване на конфликти, но да става на основата на ясен анализ за нашите отговорности и нашите ангажименти и най-вече на основата на международното право, коментира Румен Радев.

Той посочи, че в законно установения срок ще бъде обявена политическата платформа и програмата на „Прогресивна България“.