Тържествено шествие, официална церемония и празничен концерт организира Столичната община по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщават от общината.

Празничната програма ще започне в 10:00 ч. със събиране пред Президентството на България. Между 10:00 и 10:15 ч. ще тръгне шествие по жълтите павета, което ще премине покрай Българската академия на науките и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а след това ще достигне до Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Участниците ще продължат по ул. „Оборище“ до Храм-паметника „Св. Александър Невски“. В шествието ще участват Гвардейският духов оркестър, представители на образователни и културни институции, ученици и академичната общност, както и много граждани.

Церемонията ще започне с тържествен водосвет, отслужен от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, а слова ще произнесат кметът на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов и президентът на България Илияна Йотова.

Учениците от първи клас на 149 СУ „Иван Хаджийски“ Карина Кръстева и от 104 ОУ „Захари Стоянов“ Дарио Павлов ще изпълнят стихотворението „Аз съм българче“, след което ще бъдат пуснати балони с българската азбука. След официалната програма празничните събития в столицата продължават с богата културна програма.

На площад „Св. Александър Невски“ от 12:00 ч. ще се проведе концерт с участието на ученици от столични училища и Националния дворец на децата. В Градската градина е представена изложбата „Букварите на поколения българи“, организирана от Издателска група „Просвета“, която проследява 80-годишната история на българското букварче. Експозицията може да бъде разгледана до 5 юни.

Площад „Славейков“ и Столичната библиотека ще бъдат домакини на шестото издание на инициативата „Да поЧетем“ – 24-часов литературен маратон с участието на писатели, актьори и популярни разказвачи. В Столичната библиотека посетителите ще могат да разгледат фотодокументалната изложба „Българските ръкописи по света“, представяща ценни средновековни ръкописи и фототипни издания. Джаз формация „София“ и младите изпълнители от „HighLight Singing Academy“ ще изнесат концерт пред ОКИ „Надежда“ от 11:00 ч.

Visit Sofia се включва в кампанията „Думите лекуват“, която има за цел да напомни, че думите, които избираме, оформят не само изреченията ни, но и хората, които сме, и света, който обитаваме. Върху туристическия информационен център-Трамвай 83 ще бъдат изписани думите-обич, любов, мир, милувка и други. Фолклорен концерт на Ансамбъл „София-6“ ще се състои в читалище „Витоша“ от 11:00 ч.

По традиция дирекция „Култура“ на Столична община, съвместно с Културно-информационния център на българското национално малцинство в Босилеград, организира празнично честване на 24 май в село Извор, община Босилеград, Република Сърбия, с участието на вокална формация „Българските гласове“ и актьора Здравко Димитров, отбелязват от Столичната община.

От Столичната община посочват, че пред Народната библиотека ще бъдат разположени екрани за проследяване на церемонията, а пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ ще има голям екран с пряко излъчване на събитията.