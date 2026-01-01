Полицаи задържаха 46-годишен мъж от Шумен, след като е нарушил заповед за незабавна защита от домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

В сутрешните часове вчера мъжът e посетил работното място на 39-годишна бивша негова приятелка. След подаден сигнал в полицейското управление в града, служители на реда са установили и задържали шуменеца.

По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на Областната дирекция на МВР в Шумен задържаха на 15 юни други двама мъже за домашно насилие. На територията на Районното полицейско управление в града се отчита 18 процента ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година – 81, спрямо 66 за 2024 г.