/ iStock/Getty Images

Полският любител археолог Марчин Вишневски не успял да сдържи сълзите си, след като открил бронзов меч, за който се смята, че е на около 2700 години, съобщи TVP World. 

Вишневски претърсвал гориста местност край северния град Гданск, когато металотърсачът му подал сигнал. След като започнал да разчиства почвата, с изненада забелязал острие на меч, забито вертикално в земята.

В публикация в социалните мрежи той разказа, че моментът на откритието бил изключително емоционален.

„Предметът се появи пред очите ми сякаш през мъгла. Погледът ми се замъгли. Погледнах отново и си казах: „Не мога да повярвам“. Когато осъзнах какво съм намерил, сълзите просто потекоха“, споделя Вишневски.

Опасенията му, че артефактът може да бъде повреден или откраднат, го накарали бързо да прикрие мястото с клони и да изчака пристигането на специалистите.

След внимателно разкопаване археолози от Службата за опазване на културното наследство установили, че оръжието датира от Бронзовата епоха и вероятно е изработено между 900 и 700 г. пр. Хр.

Вишневски признава, че възможността да държи меча в ръцете си е била незабравимо преживяване.

„Стоях пред предмет, който според мен е на около 3000 години. Някой по неизвестна причина го е забил в земята, а след толкова векове аз имах възможността да го държа в ръцете си“, каза той.

Това не е първото значимо откритие на поляка. Миналата година той откри в същия район колекция от артефакти от ранната Желязна епоха, включително огърлици, бронзови наколенници и гривни. 

БГНЕС
Последвайте ни

Свят