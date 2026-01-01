Полският любител археолог Марчин Вишневски не успял да сдържи сълзите си, след като открил бронзов меч, за който се смята, че е на около 2700 години, съобщи TVP World.
Вишневски претърсвал гориста местност край северния град Гданск, когато металотърсачът му подал сигнал. След като започнал да разчиства почвата, с изненада забелязал острие на меч, забито вертикално в земята.
В публикация в социалните мрежи той разказа, че моментът на откритието бил изключително емоционален.
„Предметът се появи пред очите ми сякаш през мъгла. Погледът ми се замъгли. Погледнах отново и си казах: „Не мога да повярвам“. Когато осъзнах какво съм намерил, сълзите просто потекоха“, споделя Вишневски.
What a find! A Polish metal detectorist has unearthed a bronze sword believed to be nearly 2,700 years old (Bronze Age).— Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) June 18, 2026
It was discovered by Marcin Wiśniewski near the city of Gdańsk in northern Poland.
The sword is intricately decorated and covered in patina. pic.twitter.com/BDmLrJrZ43
Опасенията му, че артефактът може да бъде повреден или откраднат, го накарали бързо да прикрие мястото с клони и да изчака пристигането на специалистите.
След внимателно разкопаване археолози от Службата за опазване на културното наследство установили, че оръжието датира от Бронзовата епоха и вероятно е изработено между 900 и 700 г. пр. Хр.
Вишневски признава, че възможността да държи меча в ръцете си е била незабравимо преживяване.
On a field trip to Gran, Norway, Henrik, a six-year-old boy, noticed what appeared to be an old piece of metal looming over the ground. After showing it to his teachers, the cultural authorities were contacted and confirmed it was an ancient iron scramseax, a single-edged weapon… pic.twitter.com/cQQ3BPP11F— Nigerian Trump🇮🇱🇳🇬🇱🇷🇿🇦🇬🇧 (@Amblojiggy) June 17, 2026
„Стоях пред предмет, който според мен е на около 3000 години. Някой по неизвестна причина го е забил в земята, а след толкова векове аз имах възможността да го държа в ръцете си“, каза той.
Това не е първото значимо откритие на поляка. Миналата година той откри в същия район колекция от артефакти от ранната Желязна епоха, включително огърлици, бронзови наколенници и гривни.