Столичният общински съвет одобри увеличение на капитала на общинското дружество „Столичен електротранспорт“ ЕАД с до 41,8 млн. евро, с което се осигуряват авансовите плащания по договорите за доставка на 145 нови превозни средства за градския транспорт.

Средствата ще бъдат използвани за изпълнението на вече сключени договори за закупуването на 20 нископодови климатизирани съчленени трамвая, 75 тролейбуса, включително 35 на чешкия производител Skoda Electric, както и 50 бързозарядни електробуса и 16 зарядни станции.

Общата стойност на договорите е 128,8 млн. евро без ДДС. Според Столичната община увеличението на капитала е необходимо, за да бъдат извършени авансовите плащания в срок и да не се стигне до прекратяване на договорите. Забавянето е свързано с липсата на приет държавен бюджет за 2026 г., което отложи и приемането на общинските бюджети.

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев определи решението като „важна крачка към модерния обществен транспорт, който София заслужава“, подчертавайки, че модернизацията не бива да бъде отлагана.

Столична община

Новите превозни средства ще позволят изпълнението на вече прието решение на СОС за разкриването на пет нови тролейбусни линии, две нови линии с електробуси, електрифицирането на шест съществуващи автобусни линии, удължаването на две тролейбусни линии и подобряване на интервалите по други маршрути.

От общината посочват, че инвестицията е наложителна и заради остарелия подвижен състав. В момента едва 67 от над 200 трамвая в София са в рамките на стандартния си 30-годишен експлоатационен срок, а останалите не отговарят на съвременните изисквания за комфорт, ниски нива на шум и достъпна среда.

Очаква се новите трамваи, тролейбуси и електробуси да повишат надеждността на градския транспорт, да намалят авариите, да подобрят комфорта на пътниците чрез климатизация и пълна достъпност и постепенно да заменят най-старите превозни средства. Според Столичната община това е част от дългосрочната политика за развитие на по-бърз, по-чист и екологичен обществен транспорт в столицата.