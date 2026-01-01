Младежи от България и Турция се грижат за възрастни хора в община Мадан през лятото, съобщиха от сдружение „Деца със специални потребности“ в Мадан.

Единадесет доброволци на възраст от 18 до 30 години участват в поредната инициатива „Внуци под наем“, която се изпълнява по проект с финансиране на Европейски корпус „Солидарност“, разказа Емилия Георгиева, председател на сдружението.

„Внуците под наем“ помагат на самотно живеещи възрастни хора в грижите за дома и градината, цепят дърва, почистват двора. Инициативата е полезна за региона, където делът на застаряващото население е висок, коментира Емилия Георгиева.

Мнозина от възрастните жители, обгрижвани от доброволците, имат внуци и деца, заминали в чужбина. Присъствието на младежите „под наем“ носи повече радост на бабите и дядовците заради самото общуване и жестовете на грижа, обясняват от сдружението.

Община Мадан също е засегната от демографската криза в Родопите и младото поколение, което не е ангажирано в рудодобива, напуска страната, коментират от организацията.

Младежите ще останат в Мадан до края на август. Подборът на доброволците е извършен, след като кандидатите се регистрират в Европейския корпус „Солидарност“. Всяка година има все повече желаещи да се включат във „Внуци под наем“, допълва Георгиева.

Намеренията на организаторите са да превърнат инициативата в национална.