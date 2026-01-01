Украйна нанесе удари по две руски нефтохранилища в Тверска и Ставрополска области, и двете на около 500 км от фронтовата линия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

"Нашите войници изпълняват плана за удари на голямо разстояние в отговор на това, че Русия удължава войната и продължава атаките си", заяви Зеленски в Екс, имайки предвид украинските удари дълбоко в руска територия.

Зеленски съобщи също така за удари през последните дни по руска нефтена помпена станция в град Уфа и нефтен терминал за товарене в Ростовска област.

Украйна все по-често използва далекобойни дронове и ракети за атаки срещу енергийна инфраструктура в дълбочина на руска територия, като целите обикновено са петролни бази, рафинерии, складове за гориво и обекти, свързани с логистиката на руската армия.

Киев заявява, че тези удари са част от стратегията му да ограничи способността на Русия да финансира и поддържа военните си операции, както и да отговори на руските атаки срещу украински градове и критична инфраструктура. Москва от своя страна определя подобни действия като терористични атаки и редовно съобщава за сваляне на украински дронове над руски региони.

От началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. украинските сили значително разшириха обсега на операциите си. Докато в първите месеци на войната ударите бяха концентрирани основно по фронтовата линия, през последните години Киев започна да атакува обекти на стотици километри навътре в Русия.

Енергийната инфраструктура се превърна в един от основните приоритети на тези операции, тъй като петролният сектор е ключов източник на приходи за руския бюджет и осигурява гориво за военните действия. Русия също системно нанася удари по украински енергийни обекти, включително електроцентрали и газова инфраструктура.