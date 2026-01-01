51-годишна жена пострада, след като бе блъсната на пешеходна пътека в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала на 8 юли 2026 г. около 10.55 ч. на кръстовището на ул. "Христо Ботев" с бул. "М.М.Кусев". По първоначална информация, таксиметров автомобил "Ситроен", управляван от 54-годишен мъж, е блъснал 51-годишна жена на пешеходна пътека.

Пострадалата е настанена е в болница без опасност за живота. Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.