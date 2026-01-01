Трима души, сред които и 15-годишно момче, са били заловени с наркотици при полицейски проверки в област Пазарджик през изминалото денонощие, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Във Велинград автопатрул е извършил проверка на 15-годишен местен жител, у когото е открито полиетиленово пликче със синтетичен канабиноид. При последвала проверка в дома му полицаите са намерили и пет електронни цигари тип „вейп“, чието съдържание предстои да бъде изяснено. С непълнолетния работи инспектор от „Детска педагогическа стая“.

При полицейска акция в Септември служители на група „Криминална полиция“ са проверили 42-годишен мъж, у когото е открита саморъчно свита цигара с марихуана.

При друга проверка органите на реда са претърсили жилището на 40-годишен мъж, известен на полицията. От дома му е иззето полиетиленово топче, съдържащо амфетамин.

И по трите случая са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.