Униформени в София реагираха след публикация в социалните мрежи с видеоклип, показващ нерегламентирано състезание между водачи на три автомобила, съобщиха от МВР.

От кадрите се вижда, че по време на рискована маневра един от участниците преминава в непосредствена близост до пресичащ пешеходец, като създава реална опасност от тежък пътен инцидент.

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Незабавно са предприети действия за установяване самоличността на водачите. В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия и тримата участници са установени и санкционирани по Закона за движението по пътищата.

На нарушителите са наложени принудителни административни мерки, включващи отнемане на свидетелствата им за управление на моторни превозни средства за срок до 12 месеца, спиране от движение на автомобилите за срок от три месеца, както и парични глоби.

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СДВР напомня, че участието в нерегламентирани автомобилни състезания представлява грубо нарушение на закона и създава сериозен риск за живота и здравето на всички участници в движението.

Към подобни прояви ще бъде проявявана нулева толерантност, като при всеки установен случай ще бъдат предприемани всички предвидени в закона мерки.