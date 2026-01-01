Специализирана полицейска акция е проведена на територията на град Панагюрище за противодействие на нерегламентирани гонки, на движението с шумни автомобили и мотоциклети. В нея взеха участие екипи от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Пазарджик.

След внимателен анализ органите на реда бяха локализирали места за струпване на водачи на мощни возила, както и такива с предпоставки за извършване на гонки.

ОДМВР - Пазарджик

В зоните около въпросните участъци има доста жилищни сгради, което създава предпоставки за пътни инциденти и за наличие на достатъчно силен шумов фон. Това от своя страна пречи за нормалната нощна почивка на живеещите там.

МВР: За 10 дни са проверени 125 000 превозни средства – нарушителите са 52 000

За времето от 21.00 до 00.30 ч. са извършени проверки на 98 автомобила и 104 човека. Съставени са 14 акта и 26 фиша на общо 39 водачи.

От тях 10 са за неизправни шумозаглушителни системи на автомобили. Всички тези МПС са временно спрени от движение. 4 шофьори са санкционирани са неправомерно затъмняване на стъклата на возилата си.

Проверките ще продължат на територията на цялата област.

ОДМВР - Пазарджик