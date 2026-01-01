Близо 125 000 превозни средства са проверени при полицейски акции от 8 юни насам, а над 52 000 нарушения са установени. Сред тях са 448 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Това съобщиха на брифинг на Министерството на вътрешните работи за резултатите от полицейските акции в страната.

„Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната. Нашата битка е не да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, а да бъдем така превантивно ситуирани, за да можем да намалим броя на пострадалите и жертвите“, заяви главният секретар на МВР Любомир Николов. И допълни, че основен акцент се поставя върху контрола на скоростта, като за целта е изваден целият ресурс на министерството – всички брандирани и небрандирани патрулни автомобили. Те са включени със светлинна сигнализация, за да бъдат постоянно видими за гражданите.

БТА

Той разясни, че в разпоредително писмо до областните директори е указано да се набележат всички рискови участъци с висока концентрация на инциденти, както и да се изследват местата, където редовно се провеждат гонки, дрифтове и системни нарушения на правилата за движение.

„Установили сме 2300 лица, които разпространяват наркотични вещества. Считам, че след задържане на такива, влияем и на пътната безопасност“, каза той.

„Дали сме указания за ежедневно провеждане на полицейски операции. По никакъв начин няма да толерираме погазването на правилата по пътищата“, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков в отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.

Близнаков заяви, че днес от 00:00 часа е започнал 24-часовият маратон по линия на операция за установяване на водачи, употребили алкохол и наркотици. И разкри, че резултатите по отношение на такива водачи са „стряскащи“. „Нашите действия са насочени и към провеждането на гонки – дрифтове, управление на мотори на задни гуми и подобни действия, които застрашават безопасността на участниците в движението, ще бъдат наказвани най-строго. Предвидените наказания са 3000 лева и 12 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и спирането му от движение за 3 месеца“, разясни той.

Предприети са действия по следене на контролната дейност на полицейските служители.

За рамките на 10 дни - от 8 юни, са проверени близи 125 000 превозни средства, съставени са повече от 52 000 документа за най-различни нарушения. Водачите, които са шофирали под въздействието на алкохол и наркотици, са 448.

Лъчезар Близнаков коментира още, че все по-често установяват водачи с изчерпан брой на контролните точки.