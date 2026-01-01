Мащабна специализирана акция за противодействие на незаконните гонки и рисковото шофиране по улиците на Пазарджик се проведе през изминалата нощ, съобщиха от полицията.

Действията са разпоредени от главния секретар на МВР и директора на ОД на МВР-Пазарджик. В операцията са включени екипи от сектор „Пътна полиция“ и Районното управление в областния град.

На една от околовръстните улици на града органите на реда засекли среднощно събиране на водачи с мощни автомобили и мотоциклети. На място са установени над 200 леки коли и близо 30 мотоциклета. Периметърът бил блокиран незабавно, като са извършени проверки на 238 моторни превозни средства и 358 души.

Правят карта на местата за гонки и рисковите пътища, ускоряват връчването на фишове

За установени нарушения служителите на реда са съставили 4 акта, 34 фиша, един лек автомобил е спрян от движение заради неизправно шумозаглушително устройство, като подобно нарушение е констатирано и при един мотоциклет. Две нарушения са констатирани за управление на мотор и тротинетка без предпазна каска, а 17 са нарушенията на скоростния режим в пътния участък.

Извършени са 45 проби с технически средства за употреба на алкохол, на шестима са връчени призовки. Специализирани полицейски операции по това направление на дейност ще продължат и в бъдеще, като ще обхванат рискови участъци на територията на целия регион.

Двама участници в гонка сколи по улиците на Ракитово са задържани. Снощи служители от участъка в Ракитово получили сигнал за гонка по улиците на родопския град.

Задържаха млад шофьор за дрифт в Пловдив

По първоначални данни в нерегламентираното и рисково шофиране участвали двама водачи. Шофьорът на единия автомобил загубил управлението му и се блъснал в ограда на частен имот.

Двамата шофьори напуснали местопроизшествието и се укрили. Не след дълго ракитовските полицаи изяснили, че водачите са 18-годишни младежи от Ракитово и Велинград.

Освен административните мерки и отнемането на свидетелствата им за управление на МПС, спрямо тях е образувано и бързо производство за хулиганство.