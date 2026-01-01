Предвижда се създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и ускорено връчване на електронни фишове. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет след срещата, свикана от премиера Румен Радев с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност.

В срещата участваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и кметът на Столична община Васил Терзиев.

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„Стигнахме до съгласие, че трябва да има много по-добра координация, обмяна на информация между заинтересованите и ангажираните страни – държавни и общински структури, както и периодично отчитане на ефекта от мерките, които се прилагат“, посочи Демерджиев.

По думите му в момента се извършва процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да бъдат използвани или вече са използвани за нелегални гонки, като ще бъде изготвена карта на тези локации. Подготвя се и списък на водачи, които са участвали или са склонни да участват в подобни състезания.

Министърът обясни, че ще бъде осигурен електронен обмен на информация между всички ангажирани институции, така че в реално време всяка от тях да може да получава данни и да координира действията си.

Предвижда се и автоматизиране на обработката на информацията, постъпваща от камерите на МВР, АПИ и общините. Целта е по-бързо документиране на нарушенията и по-ефективно връчване на електронните фишове. Според Демерджиев в момента не се използва пълният потенциал на системите за видеонаблюдение, а забавянето при уведомяването на нарушителите често води до липса на навременни санкции.

Той посочи и проблеми в действащото законодателство. Като пример даде текст от Закона за движението по пътищата, който позволява временно отнемане на книжката на водачи, извършили сериозни нарушения поради незнание, до успешно полагане на проверовъчен изпит. По думите му тази разпоредба не се прилага ефективно заради липса на ясно определение кои нарушения попадат в нейния обхват. Затова ще бъдат предприети спешни промени в закона.

Демерджиев коментира и проблема със свидетелствата за управление, придобити в държави като Чехия, Гърция и Кипър при занижени критерии. По думите му често има злоупотреби, като българските власти ще сигнализират съответните държави при съмнения за нарушения.

„Ще обърнем специално внимание на тези водачи, тъй като значителна част от тях се оказват рискови и впоследствие извършват тежки нарушения с жертви“, заяви той.

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Министърът допълни, че се предвиждат проверки със съдействието на НАП относно начина, по който определени водачи са придобили скъпи автомобили и дали това съответства на доходите и стандарта им на живот. Ще се проверява и дали лицата имат други противообществени прояви.

Според Демерджиев има необходимост и от промени в Наказателния кодекс, тъй като по множество сигнали и преписки липсват резултати заради несъвършенства в нормативната уредба.

Той обяви още, че след около месец ще се проведе нова среща в същия формат, на която институциите ще отчетат резултатите от предприетите действия.