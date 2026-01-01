МВР с превантивна акция срещу рисковото шофиране край Пловдив.

Специализираната операция е планирана след придобита информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе организирано чрез социалните мрежи се събират множество водачи на мощни мотоциклети и спортни автомобили.

Гонки, висока скорост и арести: МВР с мащабна акция в Пазарджишко (ВИДЕО)

С оглед пресичане на евентуални намерения за осъществяване на нерегламентирани състезания с моторни превозни средства и идентифициране на водачи с рисково поведение на пътя, около 20.30 часа натам са насочени патрулни автомобили от районните управления в Пловдив и секторите „Пътна полиция“ и „Специализирани полицейски сили“, а с дрон е осъществено наблюдение по въздух, съобщиха от МВР.

В обекта са установени паркирани 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 лица. За констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата служителите на реда са съставили глоби с фиш на четирима мотористи.

Допълнително са връчени 2 наказателни постановления и 11 електронни фишове за превишена скорост. За някои от присъствалите водачи, за които полицията разполага с данни за предишни нарушения и хулигански прояви на пътя, са образувани преписки с цел прилагане на превантивни мерки съобразно нормативната база на МВР.

МВР

В изпълнение на един от водещите приоритети за осигуряване безопасността на движението и намаляване на пътнотранспортния травматизъм, ръководството на ОД на МВР-Пловдив категорично подчертава, че специализирани операции с подобна насоченост ще бъдат реализирани периодично на обслужваната територия.

"Блокирахме и идентифицирахме над 100 участници в организирано нерегламентирано събиране - 94 мотоциклета и 11 спортни автомобила край Пловдив.

Вече, освен че ще се проверяват документи, но и ще картографираме и неутрализираме структурите на пътния хулиганизъм още в зародиш", това написа в профила си във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Ще бъдем безкомпромисни с всеки, който бърка обществените пътища с лични състезателни трасета. МВР разполага с ресурса и желязната воля да прекрати този произвол незабавно и окончателно", допълни Демерджиев.