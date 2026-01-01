Мащабна специализирана полицейска операция с цел превенция и противодействие на нарушения на Закона за движение по пътищата - нерегламентирани гонки, дрифтове, управление на технически неизправни моторни превозни средства и такива с агресивни водачи, движение с висока скорост се проведе през изминалата нощ на територията на ОДМВР-Стара Загора. В хода на същата полицейските служители са проверили 8 места, сборища на лица, участващи в нерегламентирани състезания /бензиностанции и паркинги/. В рамките на часове са проверени 286 лица и 179 МПС.

МВР

Установени са 18 случая на управление на МПС с тъмни стъкла, както и 19 технически неизправни моторни превозни средства, които са спрени от движение. Установени са трима водачи, ползвали мобилен телефон по време на движение и 9 без поставени предпазни колани. За отнемане на предимство на пешеходци са санкционирани 6 водачи. Трима водачи са санкционирани с актове за административно нарушение за дрифт и колите им са спрени от движение. Установени са 9 рискови изпреварвания. Връчените фишове и наказателни постановления са 106. Установени са 118 нарушения на скоростните режими.

МВР

Недопускането на опасно шофиране, е един от приоритетите в работата на МВР, както и ограничаването на пътния травматизъм. Основен акцент в ежедневната работа на служителите е недопускането на пътни инциденти и повишаване безопасността на всички участници. Ежедневно се следи за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Провеждат се специализирани полицейски операции по метода „широкообхватен контрол“, в употреба са всички налични технически средства за контрол на скоростните режими. Прилага се и методът „линеен контрол“.

МВР

Другата специализирана полицейска операция, проведена по същото време, на територията на кв. „Лозенец“ в гр. Стара Загора бе с насоченост нарушаване на обществения ред и използване на озвучителни уредби на открито. В нея освен полицейски служители от ОДМВР-Стара Загора са участвали и 15 служители на Дирекция „Жандармерия“. В резултат на предприетите превантивни действия и проверки през нощта за първи път от години в ОДЧ-Стара Загора не е постъпил нито един сигнал за висока музика. На територията на кв. „Лозенец“ в Стара Загора са проверени 56 МПС и 72 лица. Съставени са два АУАН по Наредбата на община Стара Загора , 7 фиша по Закона за движение по пътищата, 1 АУАН по Кодекса на застраховането, 3 фиша и 3 АУАН по Закона за българските лични документи и са връчени 5 електронни фиша.