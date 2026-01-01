Хайди Клум се обяви против една от най-големите козметични мании в Холивуд през последните години. Докато феновете в социалните мрежи не спират да гадаят кои знаменитости използват лекарства за отслабване, 53-годишният супермодел е категорична, че няма никакъв интерес да следва тази мода,пише Vesti.bg , позовавайки се на Fox News.

Клум отдава промяната в мисленето си на своя съпруг Том Каулиц (китаристът на немската група Tokio Hotel), който ѝ помогнал да пренареди представите за собственото си тяло след десетилетия на безмилостен натиск от модната индустрия да бъде възможно най-слаба.

„Трябва ти малко месце по костите“

„Нямам абсолютно никакъв интерес към тези лекарства“, споделя Хайди пред списание Us Weekly. Тя открито признава, че е качила килограми през последните години, но вярва, че сегашното ѝ тяло ѝ отива много повече от ултраслабия външен вид, който модният подиум изисква.

„Напълнях през годините. Вече не нося дънки размер 24 (най-малкия размер за модели). Но мисля, че с възрастта изглеждаме по-добре, когато не сме толкова кльощави“, откровена е тя.

Преломният момент настъпил именно благодарение на съпруга ѝ Том, за когото тя се омъжи тайно през 2019 г.

„Мъжът ми беше първият, който ми го посочи. Той ми каза: „Трябва да ядеш повече, ще изглеждаш по-добре, ако имаш малко повече месце по костите си“. Бях шокирана: „Какво?!“. Това е нещо, което никой никога не ти казва в модната индустрия, защото там винаги трябва да си по-слаба, отколкото си в момента“, казва тя.

Днес дългогодишният съдия в шоуто „Америка търси талант“ признава, че Каулиц е бил абсолютно прав.

„Когато погледна стари снимки, си казвам: „Прав е! Пропорционално изглеждам много по-добре, когато съм по-едра“, казва Хайди.

Без съдене за "Оземпик" и ботокс

Въпреки че бившият ангел на Victoria's Secret няма желание да изпробва модерните инжекции за отслабване върху себе си, тя категорично отказва да съди хората, които го правят.

„Като цяло хората трябва да правят това, което искат. Същото е и с "Оземпик". Много хора имат трудности да направят първата крачка в отслабването. Ако си се борил с теглото си в продължение на 40 години и това е било основният фокус на живота ти, тогава може би това лекарство е страхотно нещо, което си струва да опиташ. Но това никога не е било част от моя живот, така че ми е трудно да съдя“, казва Клум.

Същата философия Хайди прилага и към ботокса и пластичните операции – според нея истинският сексапил се крие в увереността, а не в козметичното съвършенство.

„Това, което прави един човек секси, е да знае собствената си стойност и да е наясно кой е. Това излъчва истински сексапил. Когато хората започнат да измерват всеки сантиметър от дупето си или да се вглъбяват в целулита, аз си казвам: „Наистина ли това определя кой съм аз?“. В мен има толкова много повече. Всичко опира до това да се чувстваш страхотно в кожата си и да знаеш на какво си способен“, заключи тя.