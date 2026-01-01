Пет нови високотехнологични автомобила получи Областната дирекция на МВР в Силистра.

Ключовете им бяха връчени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на официална церемония в София. Те са част от общо 204 автомобила, осигурени от МВР по договор, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, и от Фонда за безопасност на движението.

Два от автомобилите са „Волво“ СХ60“ Plug-in хибрид, а три са от марката „Шкода“. Оборудвани са с най-съвременните технологии за контрол и комуникация и са брандирани със съответните опознавателни знаци на МВР. Колите са специално модифицирани да отговарят на тежките условия на ежедневната полицейска работа. Предназначени са нуждите на патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и пътния контрол.

Три от новите автомобили ще се ползват от служителите на групите „Охрана на обществения ред“ и „Териториална полиция“ при Районното управление в Силистра, а останалите два са разпределени на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция.

ОДМВР - Силистра

Директорът на полицията в Силистра старши комисар Пешо Петров поздрави служителите за новата придобивка и изрази увереност, че тя ще допринесе за повишаване на ефективността на полицейската работа и за подобряване на средата за сигурност.

За втори път от началото на годината ОДМВР-Силистра получава нови автомобили, след като през март бяха доставени три от марката „Волво“.