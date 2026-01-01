Иранският елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е ударил военни бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран, съобщиха агенциите, като се позоваха на държавната телевизия на Ислямската република (ИРИБ).

Гвардията каза, че е ударила "стратегическа инфраструктура и обекти" в базите на САЩ в Арифджан и Али ал Салем в Кувейт, както и в Джуфаир и Шейх Иса в Бахрейн с ракети и дронове.

КГИР предупреди, че ответната му реакция ще се разшири и към други бази в региона, ако Вашингтон повтори атаките си.

САЩ предприе нова серия удари по Иран

По-рано тази нощ американската армия съобщи, че е предприла нова вълна удари по цели в Ислямската република с цел да отслаби капацитета ѝ да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Атакувани бяха основно цели в района на градове по крайбрежието на Иран. Централното военно командване на САЩ и президентът Доналд Тръмп съобщиха, че ударите са нанесени в отговор на атаките срещу граждански кораби в Ормузкия проток от последните дни.

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В ранните часове на днешния ден иранската държавна телевизия съобщи, че американската армия е ударила железопътен мост в Североизточен Иран тази нощ.

Няколко снаряда поразили съоръжението, което се намира в провинция Голестан, посочи медията в профила си в Екс. Според "Прес ТВ", телевизия, близка до иранското ръководство, това е първото нападение в района от началото на примирието през април, предаде ДПА.

Журналистът Барак Равид съобщи, като се позова на публикация на американски официален представител в Екс, че при снощните американски удари са атакувани два железопътни моста.