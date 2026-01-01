"Демократична България" внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон "Магнитски" и други международни ограничителни мерки, съобщиха от пресцентъра на формацията.

Законодателната инициатива идва на фона на обявената готовност на Министерството на вътрешните работи да съдейства на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ - OFAC. По-рано днес от МВР съобщиха, че са влезли в контакт с OFAC, като българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които смятат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон "Магнитски", посочват от МВР.

Според ДБ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка, която да не допуска заобикаляне на санкциите. Затова внесените промени предвиждат ясни правила в българското законодателство, така че мерките да имат реален ефект върху финансовата активност на санкционираните лица в България, посочват от формацията.

Предложените промени въвеждат изискване за всички задължени лица по закона да извършват комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и на свързаните с тях лица, както и да предоставят резултатите на финансовото разузнаване.

Всяка сделка или операция на санкционирано лице или на свързано с него лице ще се смята за съмнителна и ще се докладва по общия ред към финансовото разузнаване, както и към Народното събрание.