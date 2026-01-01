Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отчита осем пъти по-малко жители на воден режим в страната спрямо същия период на минала година, съобщиха от ведомството.

На воден режим в началото на летния сезон са 31 села и едни град в 15 общини в страната, показва актуалната справка на Министерството за населени места с режимно водоподаване, подадена от ВиК операторите на обособените територии за периода 29 юни - 5 юли.

Засегнатото население се изчислява на 17 500 души, от които 12 500 са в селата, а 5000 са жителите в града, който се намира в област Търговище. Най-много села на воден режим има в област Велико Търново - 15, с 8292 души население. 6 села са на режим в област Перник, 4 в област Търговище.

За сравнение със същия период на миналата година, засегнатите от воден режим населени места са в пъти по-малко. Към 7 юли 2025 г. с проблеми във водоснабдяването са били близо 142 000 души от 8 града и 121 села в 38 общини.

В края на юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред журналисти, че са набелязани краткосрочни и средносрочни мерки, за да се минимизира или избегне водният режим за Плевен и Ловеч още през текущата година. За други региони в страната пред водна криза министър Шишков увери, че се извършва пълен анализ и се провеждат поредица от срещи за идентифициране на всички потенциални проблемни зони.