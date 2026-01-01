След инцидента, при който 12-годишно дете падна в седемметрова шахта на територията на спортен комплекс „Червено знаме“, институциите започват координирани действия за обезопасяване на изоставения обект. По инициатива на отдел „Контрол при строителството“ към направление „Градско планиране и развитие“ на Столична община е проведена първата междуведомствена среща, на която са набелязани спешни мерки за ограничаване на достъпа и повишаване на сигурността в комплекса.

Инцидентът стана в края на юни, когато дете падна в необезопасена шахта в района на комплекса. То беше транспортирано в болница „Пирогов“, където премина прегледи и изследвания, а по случая започна проверка.

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В срещата за бъдещето на комплекса са участвали представители на Министерството на младежта и спорта, Областната администрация – София, район „Слатина“, държавното дружество „Сердика спортни имоти“ ЕАД, което стопанисва обекта, както и експерти от Столичната община.

Участниците са били единодушни, че спортен комплекс „Червено знаме“ представлява сериозна опасност, тъй като въпреки забраните деца и младежи продължават да проникват на територията му. Оградата е силно компрометирана, а съществуващата охрана не успява да предотврати нерегламентирания достъп.

Сред най-неотложните мерки са увеличаване на физическата охрана, изграждане на видеонаблюдение с гарантирана реакция при проникване, възстановяване и укрепване на повредените участъци от оградата, както и предприемане на технически мерки за ограничаване на достъпа до комплекса.

По време на срещата е било посочено, че освен празните басейни, необезопасените шахти и рушащите се сгради, риск за навлизащите представляват и открити електрически кабели и съоръжения под напрежение. Предвижда се също премахване на опасната висока растителност в района като част от цялостното обезопасяване.

Столична община

От направление „Градско планиране и развитие“ заявяват, че ще окажат експертна помощ и ще издадат необходимите административни актове, включително заповеди по Закона за устройство на територията, за да започнат обезопасителните, ремонтните и възстановителните дейности.

Представителят на Министерството на младежта и спорта е поел ангажимент резултатите от срещата да бъдат докладвани на министъра Енчо Керязов. Предстои нова работна среща с участието на Столична община, Областната администрация, СДВР и останалите компетентни институции, на която да бъде изготвен координиран план за трайно решаване на проблема.

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев е заявил, че необходимите инвестиции за цялостното обезопасяване на комплекса са значителни и че решаването на проблема трябва да се превърне в държавен приоритет.

От Столичната община призовават гражданите, а най-вече родителите, да не допускат деца да навлизат на територията на спортен комплекс Спортен комплекс „Червено знаме“, тъй като в сегашното си състояние той представлява реална опасност за живота и здравето.