16-годишно момче загина този следобед, след като бе ударено от локомотив във Враца.

От Областна дирекция на МВР потвърдиха за инцидента, който е станал в района на надлеза при КАТ. Около 15.00 часа група ученици са пресекли жп линията, намираща се в близост до професионална гимназия.

Двама десетокласници решили да минат в последния момент, но едното дете било блъснато от локомотива. То е загинало на място.

От Окръжната прокуратура съобщиха, че са уведомени за случая и работата по разследването е започнала.

Според информация от сайта на БДЖ, заради трагичната случка се отменят два крайградски влака - от Мездра до Монтана, и от Берковица до Мездра. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление. Бързият влак Видин - София Север престоява в гара Бели извор.

Децата от гимназията често преминават през жп линията, въпреки че прелез има на няколко метра.