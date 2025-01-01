/ БТА

16-годишно момче загина този следобед, след като бе ударено от локомотив във Враца. 

От Областна дирекция на МВР потвърдиха за инцидента, който е станал в района на надлеза при КАТ. Около 15.00 часа група ученици са пресекли жп линията, намираща се в близост до професионална гимназия.

Двама десетокласници решили да минат в последния момент, но едното дете било блъснато от локомотива. То е загинало на място.

Влак прегази 16-годишно момче във Враца
БТА

враца прегазено дете линия жп прелез
БТА

От Окръжната прокуратура съобщиха, че са уведомени за случая и работата по разследването е започнала. 

Според информация от сайта на БДЖ, заради трагичната случка се отменят два крайградски влака -  от Мездра до Монтана, и от Берковица до Мездра. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление. Бързият влак Видин - София Север престоява в гара Бели извор.

враца прегазено дете линия жп прелез
БТА

враца прегазено дете линия жп прелез
БТА

Децата от гимназията често преминават през жп линията, въпреки че прелез има на няколко метра.

По темата

БНТ, БТА
Последвайте ни

Враца