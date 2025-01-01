Столичната община осигурява топла храна и напитки на хора без дом всеки делничен ден като част от зимните мерки за защита на най-уязвимите. Инициативата се провежда в периода от 16 декември до 31 март и е в партньорство с Българска православна църква – храм „Св. Параскева“ и различни социални организации. Целта е не само да предостави базова подкрепа, но и да изгради доверие с хората, които най-много се нуждаят от помощ. Това каза в интервю за БТА заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева.

Животът на улицата няма един лек

„Животът без дом не е еднотипен проблем и не подлежи на едно решение“, каза Надежда Бачева. Част от хората са загубили жилището си вследствие на семейни конфликти или измами, други живеят с тежки заболявания, зависимости или психични проблеми.

Тя подчерта, че не всички бездомни са готови да приемат подслон или социална услуга, дори когато е налична. „Това е трудна истина, но не може да бъде оправдание за бездействие. Ролята на общината е да присъства там, където рискът за живота е най-голям, особено през зимата“, обясни Бачева.

Къде и кой получава помощ

Раздаването се организира в храм „Св. Параскева“. Всеки ден около 110 души имат достъп до сандвич и топъл чай. Този обхват е резултат от конкретна оценка на нуждите и от възможността помощта да бъде осигурявана всеки ден, без прекъсване. „За мен беше важно това да не бъде кампанийна мярка, а стабилна подкрепа, на която хората да могат да разчитат“, обясни Бачева

Предвидимост, която има значение

За хората на улицата предвидимостта е ключова. Редовното раздаване осигурява стабилна и базова подкрепа, която създава чувство на сигурност в иначе несигурния им живот. Организацията е така направена, че хората могат да очакват помощта всеки делничен ден. За тези, които прекарват дните си навън, тази предвидимост е малък, но ценен сигнал за сигурност, отбеляза Бачева.

Партньори и устойчивост

Столичната община работи с Българската хранителна банка, "Каритас", Български червен кръст и доброволци. Общината осигурява координацията и отговорността, а партньорите – експертиза и ресурси. Това позволява инициативата да бъде устойчива и да се развива като част от по-широк пакет социални политики.

На терен с мобилен екип

Със заповед на кмета Васил Терзиев е създаден мобилен екип, който извършва ежедневни обходи в целия град, обясни Бачева. Социалните работници разговарят с хората, оценяват ситуацията и се стремят да изградят доверие – първата стъпка към дългосрочна подкрепа.

Гражданите могат да подават сигнали за хора в нужда на 0889 301 054 (24/7), на 02/803 59 25 – дирекция „Социални услуги“, и на 112 при спешни случаи. „Навременният сигнал често предотвратява тежки последици“, отбеляза Бачева.

Социалните работници – сърцето на инициативата

Социалните работници работят в трудни условия и често извън стандартното работно време. Те съдействат за медицинска помощ, документи за самоличност, психологическа подкрепа, насочване към социални услуги и заетост. Тяхната работа изисква постоянство, професионализъм и уважение към личния избор на всеки човек, отбеляза Бачева.

От сандвич към подслон

Раздаването на храна често е първата възможност за контакт. Когато човек изрази готовност, Общината го насочва към Центровете за временно настаняване, където получава подслон и подкрепа от екип специалисти според конкретната му ситуация.