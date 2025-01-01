И тази година малки и големи могат да проследят пътешествието на Дядо Коледа по света в реално време. Благодарение на специалната платформа на Google, всеки може да види къде се намира той във всеки един момент от празничната нощ.

В тракера е отбелязано в колко часа Дядо Коледа ще пристигне във всяка държава, включително и в България. Освен това платформата показва колко подаръка вече са доставени, като броят им се увеличава с всяка изминала секунда.

Любопитните могат да разберат и коя е следващата спирка на Дядо Коледа, след като напусне даден град или държава. Картата се обновява постоянно и дава точна информация за маршрута му, скоростта на шейната и разстоянието, което остава до следващата дестинация.

Проследяването на Дядо Коледа се превърна в любима коледна традиция за много семейства и вълнуващо преживяване за децата, които с нетърпение очакват появата му.

Проследете пътешествието тук.