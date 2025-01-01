Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини днес "Хамас" в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, след като офицер от армията беше ранен от взривно устройство в Рафах, и обеща ответни действия, предаде Ройтерс.

В изявление от кабинета на премиера се посочва, че "Хамас" трябва да спазва изцяло споразумението от октомври, като се отбелязва, че то предвижда отстраняването на радикалната групировка от властта в Газа, както и демилитаризация и дерадикализация на територията.

"Израел ще отговори по съответния начин", се добавя в изявлението.

По-рано израелската армия съобщи, че срещу военен автомобил в района на Рафах, в най-южната част на Газа, е било използвано взривно устройство и че един офицер е бил леко ранен.

Палестинското движение отрече.

"Взривът е причинен от бомби, които врагът е оставил след себе си, и които не са се взривили, и ние информирахме посредниците за това" написа служителят на "Хамас" Махмуд Мердауи в публикация в "Екс".

Франция алармира: Евросредства може да са се озовали в ръцете на „Хамас“

Насилието в ивицата затихна, но не е спряло, откакто примирието влезе в сила на 10 октомври, а страните редовно се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението, отбелязва Ройтерс. Министерството на здравеопазването в Газа твърди, че Израел е убил повече от 400 души в тази територията откакто примирието е влязло в сила.

План от 20 точки, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп през септември, призова за първоначално примирие, последвано от стъпки към по-широк мир. В крайна сметка той призовава "Хамас" да се разоръжи и да няма управленска роля в Газа, а Израел да се изтегли от територията, която е в руини след две години война.

Страните в конфликта не са се съгласили напълно с всичко в плана, отбелязва Ройтерс.

"Хамас" заяви, че ще предаде оръжията си само ако бъде създадена палестинска държава.