Шестима души загинаха при тежка катастрофа в Полша в навечерието на Рождество Христово, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Две леки коли се ударили челно на кръстовище край село Желечице в югозападната част на страната в малките часове на деня.

Петима души са загинали в единия автомобил, който се е запалил. Последната жертва е шофьорът на другата кола.

Всички хора в двата автомобила са загинали. Самоличността им за момента не е установена.

По-рано полските власти предупредиха хората да проявяват бдителност, когато шофират, тъй като пътищата са заледени, след като температурите в страната паднаха под нулата, а трафикът е засилен заради Коледните празници, отбелязва ДПА.