Снаряд, вероятно от периода на Втората световна война, е бил открит на морското дъно край кей на пристанището в Солун, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Боеприпасът е бил открит снощи при дейности по удължаването на Кей 6 на пристанището, съобщава бреговата охрана.

Снарядът се намира на разстояние около 800 м от брега на дълбочина от 16 м.

Пристанищните власти са информирали компетентните сапьорни служби за безопасното му неутрализиране.