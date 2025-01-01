Тежкотоварен автомобил с турска регистрация е катастрофирал на Прохода на Републиката край град Килифарево.

Инцидентът е станал по обед, съобщи NOVA.

Тирът е все още в канавката и затруднява движението във великотърновска област, където вали дъжд и пътните настилки са мокри.

Трафикът на леки коли се пренасочва през прохода Шипка, а шофьорите на тежкототоварни автомобили изчакват на място, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

Ситен снеговалеж и гъста мъгла усложняват трафика през прохода „Шипка".

Към момента снежна покривка се е образувала единствено в най-високата част на прохода, където температурата е минус 1 градуса, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.