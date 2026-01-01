Квартал в областния град Хасково и още шест населени места в региона са с нарушено водоподаване заради авария и ремонтни дейности по водопроводната мрежа, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) в Хасково.

Екипи на дружеството отстраняват авария на улица „Одрин“ в Хасково, като до приключване на ремонта с нарушено водоподаване са абонатите в квартал „Дружба“. Строително-ремонтни дейности по вътрешната водопроводна мрежа се извършват и в селата Орлов дол, Синапово, Мандра, Караманци, Александрово и Николово, където водоснабдяването е частично прекъснато до приключване на ремонтите.

Аварии оставиха без вода квартали на Хасково и села в три общини

От ВиК - Хасково уточниха, че водоснабдяването ще бъде възстановено поетапно след приключване на ремонтните дейности.

Проблеми с водоснабдяването в част от областта имаше и през март, когато след обилни валежи бяха наводнени кладенци и помпената станция в свиленградското село Момково. Тогава без вода останаха девет населени места в общините Свиленград, Харманли и Любимец, а жители на няколко села в Свиленградско подадоха колективна жалба до ВиК – Хасково заради десетдневното безводие.