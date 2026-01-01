Аварии са причина за нарушено водоподаване в централни части на областния град Хасково и в няколко села в региона.

Това съобщиха от пресцентъра на „Вода и канализация“ (ВиК) ЕООД на информационната интернет страница на дружеството, като уточниха, че на местата вече работят екипи за отстраняване на проблемите.

Причината за частичното безводие в Хасково е авария по главен водопровод от „Източна зона“ на областния град. До приключване на строително-ремонтните работи в рамките на деня с нарушено водоподаване ще са абонатите по бул. „Съединение“ до зоната на автогарата, в кв. „Изгрев“, бул. „България“, на улица „Добруджа“ и в централната градска част, предупреждават от водното дружество.

Екипи на ВиК работят и по отстраняване на течове по водопроводите за свиленградското село Студена, харманлийското Върбово и селата Нова надежда и Динево, които са на територията на хасковска община. В тези населени места има частично нарушение на водоподаването, уточняват от ВиК.

За решаване на честите проблеми с пробойни във водоснабдителната мрежа в град Хасково, Общината изпълнява проекти, финансирани по различни програми за подобряване на инфраструктурата. Планирана е и съвместна работа с ВиК за изграждане на 27 километра нови водопроводи.