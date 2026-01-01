Шерифе Якуб от джебелското село Ридино празнува вековен рожден ден.

От името на кмета на община Джебел Неджми Али столетницата беше поздравена от заместник-кмета Бюлент Ахмед, който ѝ поднесе цветя, празнична торта, подаръци и поздравителен адрес с най-искрени пожелания за здраве, спокойствие и още много щастливи дни.

Община Джебел

На посещението присъства и кметът на село Ридино Илхан Емин, който също отправи своите поздравления и пожелания към юбилярката.

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Шерифе Якуб Салиф посрещна своите гости с усмивка и благодарност за оказаното внимание и милите жестове.

Община Джебел

Впечатляващо е, че и на 100 години баба Шерифе продължава да плете топли терлици - занимание, което и до днес ѝ носи удоволствие и е доказателство за нейната жизненост, сръчност и трудолюбие.

Ръководството на община Джебел пожелава на юбилярката крепко здраве, спокойствие и още много поводи за радост сред семейството и близките ѝ.