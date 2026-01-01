Михайло Федоров
Михайло Федоров / БТА

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Съобщава се и за поредна руска атака срещу Киев.

Във видеообръщение, публикувано в Ютюб, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват, пише БНР.

Федоров посочи още, че Украйна трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украйна е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени.

Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Олександър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски.

На този фон продължават руските атаки срещу Украйна. В Днепровски район на столицата Киев снощи са паднали отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Той предупреди, че към града летят още вражески безпилотни летателни апарати. През изминалия ден въздушна тревога поради заплаха от руски дронове беше обявена 9 пъти в украинската столица.

Също вчера топлоелектрическа централа в Централна Украйна спря работа, след като претърпя значителни щети от руски удар. Компанията собственик на централата отказа да назове името на атакувания обект. В изявление в Телеграм се казва, че нейните топлоелектрически централи са били атакувани повече от 230 пъти от Русия от началото на войната през 2022 г.

По темата

БНР
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят