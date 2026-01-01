Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Съобщава се и за поредна руска атака срещу Киев.
Във видеообръщение, публикувано в Ютюб, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват, пише БНР.
Федоров посочи още, че Украйна трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украйна е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени.
Kiev’s former Defence Minister Fedorov just called for elections in Ukraine— Chay Bowes (@BowesChay) August 19, 2026
Zelensky’s mandate expired two years ago. Martial law has been used to skip the vote ever since.
Fedorov says they shouldn’t let Russia decide when Ukrainians get to choose a government.
Even the man… pic.twitter.com/t2zrcy39HO
Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Олександър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски.
На този фон продължават руските атаки срещу Украйна. В Днепровски район на столицата Киев снощи са паднали отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Той предупреди, че към града летят още вражески безпилотни летателни апарати. През изминалия ден въздушна тревога поради заплаха от руски дронове беше обявена 9 пъти в украинската столица.
Също вчера топлоелектрическа централа в Централна Украйна спря работа, след като претърпя значителни щети от руски удар. Компанията собственик на централата отказа да назове името на атакувания обект. В изявление в Телеграм се казва, че нейните топлоелектрически централи са били атакувани повече от 230 пъти от Русия от началото на войната през 2022 г.