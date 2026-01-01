Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Съобщава се и за поредна руска атака срещу Киев.

Във видеообръщение, публикувано в Ютюб, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват, пише БНР .

Федоров посочи още, че Украйна трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украйна е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени.

Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Олександър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски.

На този фон продължават руските атаки срещу Украйна. В Днепровски район на столицата Киев снощи са паднали отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Той предупреди, че към града летят още вражески безпилотни летателни апарати. През изминалия ден въздушна тревога поради заплаха от руски дронове беше обявена 9 пъти в украинската столица.

Също вчера топлоелектрическа централа в Централна Украйна спря работа, след като претърпя значителни щети от руски удар. Компанията собственик на централата отказа да назове името на атакувания обект. В изявление в Телеграм се казва, че нейните топлоелектрически централи са били атакувани повече от 230 пъти от Русия от началото на войната през 2022 г.