Пешеходец загина на автомагистрала “Хемус“ край Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

От полицията уточниха за БТА, че е възстановено движението в участъка от магистралата, където бе въведена временна организация на движението.

Малко след 05:00 ч. тази сутрин в дежурната част на полицията в Шумен е получен сигнал за ударен човек на автомагистрала “Хемус“ в участък с въведена временна организация. Към мястото на произшествието са насочени екипи на полицията и пожарната. Изяснено е, че произшествието е станало на около 300 метра след бензиностанция край Нови пазар, в посока към Варна. На място е пристигнала оперативна група за изясняване на ситуацията. Евентуален извършител не е установен.

Самоличността на загиналия пешеходец е изяснена - 52-годишен мъж. Малко по-късно, в хода на проведени действия, е установен мъж, водач на товарен автомобил. Предстоят действия по изясняване на съпричастността му към произшествието.

Образувано е досъдебно производство. Извършва се оглед на място.