Откриха тялото на 27-годишен мъж, напъхано в чувал, в село Найден Герово, община Съединение.

Задържан е бивш офицер от полицията, предава NOVA . Тялото е престояло в чувал няколко дни и е намерено снощи.

Бившият полицай се прехранвал като овчар, а чувалът е открит именно в овчарника му.

Информацията е, че тежкото престъпление и извършено при битов скандал. Тялото на жертвата е открито в квартал "Точиларци" в града.

Атанас Арабаджийски, кмет на село Найден Герово, откъдето е мъжът, коментира пред БТА, че е изчезнал на 11 август.

"Много е проблемен, няма къща в селото, която да не е обирал, а напоследък нападаше и възрастни жени и им взимаше пенсиите", каза Арабаджийски.

По думите му мъжът е имал психически отклонения, настаняван е в клиники, но е бягал от тях, а баща му споделял, че не желае да си пие лекарствата.