Най-малко девет души, сред които четиригодишно дете, загинаха, а шестима бяха ранени при пожар в пететажна сграда в центъра на индийския град Колката, предаде индийската новинарска агенция ПТИ, като се позова на полицията.

Пожарът е избухнал в сграда на улица, в която се помещават няколко хотела. На място са изпратени пет пожарни екипа, както и полицейски служители и екипи на службата за управление на бедствията.

По данни на властите около 80 души са били спасени от сградата.

Министърът на пожарната служба на Западна Бенгалия Каушик Чудури заяви, че самоличността на жертвите все още се установява. Сред загиналите има индийски и бангладешки граждани, каза само той.

"Ситуацията в тази сграда е много тежка. В нея има няколко хотела. Шокиран съм да видя какво се случва тук", заяви Чудури след посещение на мястото.

Според първоначалната версия пожарът може да е причинен от късо съединение, но окончателната причина ще бъде установена чрез съдебномедицинска експертиза. Министърът заяви, че сградата не е отговаряла на основните изисквания за противопожарна безопасност и строителство и че се съобщава за множество нарушения в работата на хотелите.

Ранените са откарани в близка болница.

Гъстият дим е затруднил пожарникарите при достигането до горните етажи. Пламъците вече са потушени, но сградата остава изключително гореща и е започнала операция по охлаждането ѝ. Властите не изключват възможността броят на жертвите да нарасне.

Собственикът на сградата се укрива, съобщи полицията. Срещу него е образувано дело, а служители са започнали издирването му и обискират дома му.