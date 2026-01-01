Предлага се значително намаляване на продуктовата такса за отпадъците от електрическо и електронно оборудване с изготвен проект за промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

С промените се цели създаването на по-предвидима и конкурентна среда за бизнеса, без компромис с високите екологични стандарти и ангажименти на България, посочват от ведомството.

Предложеният размер на продуктовата такса е съпоставим със средноевропейските размери на таксата. Той е определен въз основа на разходно-ориентиран анализ, който отчита реалните разходи за събиране, транспортиране, предварително третиране и рециклиране на различните категории отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и на сравнителен анализ на практиките в държавите членки на Европейския съюз. При определянето на таксите е приложен подход, съобразен с принципите на прозрачност, пропорционалност и икономическа ефективност, като са отчетени и специфичните национални условия. За всяка категория отпадъци е извършен самостоятелен анализ на разходите и приходите, свързани с нейното управление, обясниха от МОСВ.

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Предложеното намаляване на продуктовите такси не променя екологичните изисквания и нормативно определените цели за разделно събиране, обратно приемане, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, посочиха от ресорното ведомство. Променя се единствено размерът на финансовия инструмент, така че той да бъде по-разходноефективен и съпоставим с европейската практика.

Очаква се промените да доведат до намаляване на финансовата тежест за бизнеса, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и по-голяма предвидимост и прозрачност при определянето на финансовите задължения, без да се отслабват екологичните ангажименти, отбелязаха още от министерството.

Проектът на наредбата е бил публикуван за обществено обсъждане, като след анализ на постъпилите становища и предложения документът е актуализиран. Министерството предоставя допълнителен седемдневен период за обществено обсъждане, преди проектът да бъде финализиран. След отразяване на постъпилите становища актуализираният проект на наредбата предстои да бъде внесен за решение на Министерския съвет, отбелязаха от МОСВ.

Според министерството документът е първата оперативна стъпка по линия на управлението на отпадъците към по-ефективен, справедлив и предвидим модел, който облекчава бизнеса, насърчава конкурентоспособността като гарантира изпълнението на екологичните цели.

През март тази година представители на бизнеса предложиха налагане на временен мораториум върху увеличението на продуктовите такси.