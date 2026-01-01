Депутатът от наскоро основаната опозиционна „Нова партия“ (YENİ Parti) в Турция от окръг Газиантеп Мелих Мерич е бил ранен при нападение с хладно оръжие, съобщи турската редакция на БиБиСи, позовавайки се на изявление на областния управител на Газиантеп Кемал Чебер.

Чебер съобщи, че нападението срещу Мерич е извършено в централната част на град Газиантеп и доопълни, че заподозреният все още не е задържан.

“Все още не са известни и причините за инцидента, но въпросният гражданин е бивш председател на окръжното ръководство на друга политическа партия в околия Огузели. От охранителните камери се вижда, че отначало двамата водят разговор, който впоследствие прераства в словесен конфликт. Причините ще бъдат изяснени след задържането на лицето“, е заявил Чебер, като е допълнил, че извършителят има 27 предишни полицейски регистрации.

По данни на турските медии инцидентът е станал в квартал „Ибни Сина“ на града, където депутатът е разговарял с граждани и е изслушвал техните проблеми.

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек обяви, че главната републиканска прокуратура в Газиантеп е започнала съдебно разследване по случая, информира агенция ТЕК.

Тя цитира изявление, публикувано в социалните мрежи, в което правосъдният министър осъжда остро нападението и пожелава на пострадалия депутат бързо възстановяване, като отбелязва, че лечението му продължава.

„Независимо от източника и мотивите, ние сме против всякакви прояви на насилие. Нашите правосъдни органи предприемат решително всички необходими стъпки за разкриване на всички аспекти на това престъпление и за търсене на отговорност от виновните“, цитира думите на Гюрлек агенцията.