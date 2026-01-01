Тенденция за понижаване на нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия - София, Перник и Кюстендил. Това отчитат автоматичните измервателни станции, посочва NOVA.

Във вторник огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици. Следствие на вятъра обаче нивата им спаднаха. РИОСВ - София и Изпълнителната агенция по околна среда продължават да следят в реално време развитието на ситуацията.

Мараня и миризма на дим над части от България: Каква е причината

Ситуацията тази сутрин в Драгоман е спокойна. Вече няма миризма на дим. Мобилната станция измерва стойности на замърсителите много под опасните за здравето стойности.

Сутринта в сряда концентрацията на фините прахови частици (ФПЧ10) е между 8 и 27 микрограма на кубичен метър при средноденонощна норма от 50. При въглеродния оксид концентрацията е между 0,3 и 0,6 милиграма на куб. метър при 8-часова норма 10 милиграма. Оперативната прогноза за деня е северозападният вятър, който принесе дима от пожарите в Сърбия, да промени посоката си до края на денонощието.

Вчера сигнали за задимяване, силна задушлива миризма и тежка мараня имаше както в София, Перник, Костинброд, Кюстендил, Трън, но и на много места в Западна и Северозападна България.