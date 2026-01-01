Столична община започна днес принудителното премахване на незаконния строеж на ресторант „Кошарите“. С изпълнението на влязлата в сила заповед ще бъде освободен близо половин декар публична общинска собственост, който е част от лесопарк „Кошарите“ и е предназначен за озеленяване.

„Когато един терен е публична общинска собственост и предназначението му е за парк, нашата работа е да го защитим като парк. Колкото и стар да е казусът, колкото и трудна да е процедурата и колкото и време да отнеме“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

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Имотът е с площ 36 976 кв. м и е публична общинска собственост с предназначение „за озеленяване“. Съгласно Общия устройствен план територията на лесопарк „Кошарите“ попада в устройствена територия за градски паркове и градини.

Столична община

Незаконното строителство е спряно още през 2024 г.

През септември 2024 г. служители на общинския строителен контрол установяват, че съществувалата на мястото постройка на ресторанта е премахната и се изгражда нова масивна метална конструкция върху стоманобетонова плоча, с геометрия, близка до тази на старата сграда. При проверката не са представени одобрени строителни книжа.

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Съставени са два констативни акта – за спиране на строителството и за установяване на незаконен строеж. На 2 октомври 2024 г. са издадени заповед за спиране на строителството и заповед за премахването му. Строителството е принудително спряно още същия месец. Заповедта за премахване е влязла в сила и днес Столична община пристъпи към принудителното ѝ изпълнение.

Столична община

Историята на заведението на това място е значително по-стара. Обект съществува там от десетилетия, като през годините около строителството са водени различни процедури и спорове за законността му. Старата сграда изгаря през 2019 г., а строително-монтажните работи по установения през 2024 г. незаконен строеж започват през юли същата година.

След приключване на премахването ще бъде освободена площ от приблизително половин декар. Следващата задача на общината е теренът да бъде възстановен като зелена площ и отново да стане пълноценна част от лесопарк „Кошарите“.

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Действията в „Кошарите“ са част от последователната работа на Столична община по натрупани през годините казуси с незаконно строителство и неправомерно използване на публични терени.

През последните години общината предприе действия по „Капитолия“ в Борисовата градина, незаконния палат край язовир „Искър“, незаконната постройка край езерото „Ариана“, незаконния обект, възпрепятствал изграждането на бул. „Тодор Каблешков“, както и по незаконни сметища върху общински терени.

Столична община

„Зад всеки от тези случаи има различна история, документи, процедури, съдебни дела и често сериозни частни интереси. Работата е много – проверяваш собствеността и документите, издаваш законосъобразните актове, защитаваш ги, когато бъдат оспорени, и накрая ги изпълняваш. Това е начинът, по който София си връща територии. Терен след терен“, заяви Терзиев.

По думите му дългото съществуване на едно нарушение не може да бъде основание то да бъде приемано за нормално.

„Когато едно нарушение е останало на мястото си 10 или 20 години, хората свикват с него, институциите също могат да свикнат, а някой започва да разчита, че времето ще превърне фактическото положение в право. Няма да приемем това за нормално.“