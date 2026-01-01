При престрелка между две групи по време на празнуване на рожден ден в градски парк в американския щат Джорджия бяха ранени 12 младежи, съобщи Дейвид Дейвис, шериф на окръг Биб в щата, предаде Асошиейтед прес.

Стрелбата е избухнала малко след полунощ снощи в парка „Керълин Крейтън“ в град Мейкън.

Група младежи се събрала в парка, за да отпразнува пълнолетието на младо момиче, след като няколко часа по-рано участниците в празненството били принудени да напуснат наета за партито къща. По-късно в парка пристигнала друга група, като между двете групи възникнал конфликт.

„Двете групи са си разменили реплики, извадили са огнестрелни оръжия и след това са започнали да стрелят едни срещу други“, каза Дейвис.

Разследващите все още се опитват да установят каква е връзката между двете групи и какво е предизвикало конфликта. Записи от охранителните камери в парка показват интензивна стрелба, продължила около 30 секунди, докато хора бягат от мястото.

Пострадалите са били откарани с частни автомобили в близка болница, Сред ранените са 19-годишен, четирима 18-годишни и петима 17-годишни мъже, както и две 18-годишни жени. Двама от ранените са в критично състояние.

„На този етап няма данни някой от ранените да е участвал в стрелбата“, каза шерифът.

Засега няма извършени арести, но полицията е идентифицирала няколко лица, представляващи интерес за разследването. Власите са иззели четири автомобила, с които пострадалите са били откарани в болницата, както и три превозни средства, оставени в парка. Разпитани са и десетина свидетели.

Дейвис заяви, че през следващите дни ще има засилено полицейско присъствие на определени места в района, докато властите се подготвят за арести.

Отделно вчера сутринта полицията в Детройт се е отзовала на сигнал за стрелба в стриптийз клуб, където спор е прераснал в престрелка. Трима души са загинали, а четирима са ранени. Засега там няма обявени арести.