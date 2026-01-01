Лейди Даяна
Лейди Даяна / Gulliver/Getty Images

Граф Спенсър ще публикува нова книга, разказваща историята на живота на сестра му Даяна, принцеса на Уелс, от негова гледна точка.

„Лебедова песен: Даяна, сестра ми“ ще излезе във Великобритания следващия месец, близо 30 години след смъртта ѝ.

„Искам да говоря от името на Даяна и да го направя по един открито позитивен начин“, каза Ърл Спенсър за причините си да напише книгата.

Той добави, че се надява това да даде възможност на хората да разберат коя е тя всъщност: „Единствен, динамичен герой, пълен с любов, харизма и съмнение в себе си, който даде на живота адски късмет и остави света далеч по-добро място, въпреки че напусна сцената още толкова млада.“

Принцеса Даяна, която почина на 36-годишна възраст след автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., щеше да навърши 65 години на 1 юли тази година.

Синовете ѝ, принц Уилям и принц Хари, са били съответно на 15 и 12 години по време на смъртта ѝ.

В изявление, публикувано днес по случай издаването на новата книга, Ърл Спенсър заяви, че е бил „залят отново“ с молби за интервюта за сестра си, с наближаването на 30-годишнината от смъртта ѝ.

„Това ме убеди да запиша собствените си мисли и спомени, веднъж завинаги, вместо да изпитвам неудобството да чета отново мненията на другите, много от които се основават на неистини, които са станали общоприети с течение на времето“, каза той.

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БГНЕС
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