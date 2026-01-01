Граф Спенсър ще публикува нова книга, разказваща историята на живота на сестра му Даяна, принцеса на Уелс, от негова гледна точка.
„Лебедова песен: Даяна, сестра ми“ ще излезе във Великобритания следващия месец, близо 30 години след смъртта ѝ.
„Искам да говоря от името на Даяна и да го направя по един открито позитивен начин“, каза Ърл Спенсър за причините си да напише книгата.
Earl Charles Spencer is set to give his perspective on his sister Princess Diana’s life in a revealing new book, ahead of the 30th anniversary of her death.— The Independent (@Independent) August 18, 2026
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Той добави, че се надява това да даде възможност на хората да разберат коя е тя всъщност: „Единствен, динамичен герой, пълен с любов, харизма и съмнение в себе си, който даде на живота адски късмет и остави света далеч по-добро място, въпреки че напусна сцената още толкова млада.“
Earl Spencer to tell all about Diana's death: He plans 'historic' book to take on 'untruths' about her marriage to Charles and aftermath of Paris crash https://t.co/Rkfer9OSv2— Daily Mail (@DailyMail) August 18, 2026
Принцеса Даяна, която почина на 36-годишна възраст след автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., щеше да навърши 65 години на 1 юли тази година.
Синовете ѝ, принц Уилям и принц Хари, са били съответно на 15 и 12 години по време на смъртта ѝ.
В изявление, публикувано днес по случай издаването на новата книга, Ърл Спенсър заяви, че е бил „залят отново“ с молби за интервюта за сестра си, с наближаването на 30-годишнината от смъртта ѝ.
Earl Spencer vows to take on 'untruths' and shed light on his sister's marriage to Charles in bombshell bookhttps://t.co/9dPmwLvVbr— GB News (@GBNEWS) August 18, 2026
„Това ме убеди да запиша собствените си мисли и спомени, веднъж завинаги, вместо да изпитвам неудобството да чета отново мненията на другите, много от които се основават на неистини, които са станали общоприети с течение на времето“, каза той.