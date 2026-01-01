Принц Уилям отдаде почит на покойната си майка, принцеса Даяна, като сподели тяхна обща снимка по повод Деня на майката, който тази година бе отбелязан на Острова на 15 март.

Невижданото досега изображение, взето от семейния личен архив, показва Даяна с двегодишния Уилям през 1984 г., пише „Би Би Си“. Двамата са седнали в поле с диви цветя в основния им семеен дом Хайгроув, графство Глостършър.

В публикация в Instagram Уилям написа: „В чест на майка ми - днес и всеки ден. Мисля за всички, които днес си спомнят за някого, когото обичат. Честит Ден на майката. W“.

Даяна, която почина на 36-годишна възраст при автомобилна катастрофа през 1997 г., тази година щеше да навърши 65 години на 1 юли.

По време на смъртта ѝ синовете ѝ принц Уилям и принц Хари са били съответно на 15 и 12 години.

През годините и двамата братя открито са говорили за травматичните последици от загубата на майка си в толкова ранна възраст.

Официалният профил на кралското семейство в „Екс“ също сподели послание по повод Деня на майката, придружено със снимки.

В надписа се казва: „Пожелаваме на майките навсякъде, както и на тези, които днес може би тъгуват за своите майки, спокоен Ден на майката.“

March 15, 2026

Черно-бяла снимка, направена през 1953 г., показва покойната кралица, седнала на пейка с краля и неговата сестра Ан, сега принцеса Роял, в Балморал, Шотландия. На заден план се вижда кучето на кралицата Сю.

Прави впечатление отсъствието на по-малките братя на краля - Андрю Маунтбатън-Уиндзор и принц Едуард, сега херцог на Единбург, които по това време още не са били родени.

Сред другите споделени изображения има черно-бяла снимка на покойната кралица Елизабет II с Кралицата майка, както и снимка на Камила с нейната покойна майка Розалинд Шанд.