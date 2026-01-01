Сигнал за пътнотранспортно произшествие е подаден на телефон 112 около 13:00 часа на 25 май. Инцидентът е станал на околовръстния път на Разград, в района на бившите поделения – Жандармерията и полка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Лек автомобил „Фолксваген Тигуан“, управляван от 39-годишна жена, която е пътувала сама в посока към т.нар. Виетнамски общежития, е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в „Опел Астра“.

В другия автомобил са пътували 76-годишен мъж и 75-годишната му съпруга. Те са откарани в МБАЛ – Разград, където се изяснява състоянието им.