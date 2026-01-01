На 1 юни Ден на детето ще бъде отбелязан с много усмивки, игри и изненади в зоопарка в Бургас.

По случай празника входът за всички деца до 12 години ще бъде напълно безплатен.

От 13:00 до 15:00 часа за малките посетители е подготвена специална празнична програма, изпълнена със забавни игри, весела викторина и разнообразни активности с награди.

Любими герои в атрактивни костюми ще се погрижат за доброто настроение и незабравимите снимки.

Организаторите канят всички малки и големи приключенци да се включат в празника и да прекарат един вълнуващ следобед сред животните и природата, съобщиха от зоопарка.

Зоопаркът работи всеки ден от 8:00 до 18:00 часа, включително и в празничните дни.

Контактните зони са с работно време от 9:00 до 18:00 часа.