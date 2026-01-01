Министерството на здравеопазването предупреждава, че при наводнения съществува опасност от замърсяване на водоизточници и възникване на здравни рискове за населението.
След оттегляне на водата и нормализиране на обстановката, регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и лабораторен анализ на питейните води, както и проверки с цел недопускане разпространението на заразни заболявания, съобщиха от здравното министерство.
Министерството на здравеопазването призовава гражданите да следят указанията на местните власти и на регионалните здравни инспекции, както и да използват само вода от сигурни и проверени източници.
Отпускат минерална вода от Държавния резерв за засегнатите области от наводненията
Извършва се постоянен мониторинг на ситуацията в координация с областните управители, общините, ВиК дружествата и органите на пожарна безопасност и защита на населението.
Министър Ивкова призова регионалните здравни инспекции да информират своевременно гражданите за санитарно-хигиенната обстановка по места и за мерките, които се предприемат за опазване на общественото здраве.
От здравното министерство дават важни указания при наводнения:
💧Не използвайте водата за пиене и готвене, докато не бъдат говори лабораторните резултати;
💧Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна за пиене;
💧Използвайте бутилирана вода или доставена с цистерни.
Пазете се от инфекции:
💧Мийте често ръцете си и използвайте дезинфектант;
💧При работа в засегнати зони носете маска и ръкавици;
💧При нараняване потърсете личния си лекар, раната трябва да се почисти и да се прецени нуждата от ваксина против тетанус.
Храната след бедствия:
🍽️Не яжте храни, които са били в контакт с придошла река;
🍽️Изхвърлете повредени опаковки и съмнителни консерви;
🍽️Дръжте храната в плътно затворени съдове, далеч от насекоми и гризачи.
Потърсете лекар при първи симптоми:
🩺Следете за признаци на стомашно-чревни заболявания: диария, повръщане, температура, отпадналост;
🩺Не подценявайте симптомите и потърсете медицинска помощ;
🩺Болни хора не трябва да приготвят храна за други.