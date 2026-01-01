Николай Неновски положи клетва за нов 6-годишен мандат като член на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) на официална церемония, проведена днес в сградата на централното управление на БНБ в София. Неновски, който е назначен за член на УС на БНБ от квотата на президента, заемаше същата позиция от 13 юни 2020 година досега.

Преди полагането на клетвата кратки слова изнесоха гуверньорът на БНБ Димитър Радев и президентът на България Илияна Йотова.

По думите на Радев, който откри церемонията, това че Неновски е назначен за втори мандат е полезно от гледна точка на непрекъсваемостта и приемствеността в управлението на БНБ.

„Уважаема госпожо президент, позволете ми да се да използвам повода и да се обърна към вас с думи на най-сърдечна благодарност за вашата подкрепа към Българската народна банка и за отличното сътрудничество. Между Българската народна банка и президентската институция тази подкрепа и това сътрудничество са още по-важни днес, когато БНБ е член на евросистемата, България е член на еврозоната. Безспорно едно от най-значимите постижения на страната в най-новата ни история.

Професор Неновски искам преди всичко друго да ви благодаря за съвместната ни работа досега и да ви пожелая успех по време на втория ви мандат“, каза Радев, добавяйки, че Неновски може да разчита на пълната подкрепа на УС и всички колеги в централната банка.

Президентът на България Илияна Йотова отправи поздравление към управителя на БНБ Димитър Радев за положените усилия, довели до официалното членство на България в еврозоната, подчертавайки, че именно БНБ е била най-подготвената институция в страната за приемането на еврото.

Йотова посочи, че като член на еврозоната България вече не просто следва указания, а участва в изграждането на политиките на Европейската централна банка, добавяйки че приемането на нова валута не може да бъде цел, а средство. Тя отчете, че еврозоната е предпоставка за повече инвестиции в страната ни и икономическо развитие.

Президентът на България отчете, че след въвеждането на еврото предстоят предизвикателства пред страната ни в контекста на негативните ефекти от войната в Украйна и конфликта в Близкия изток.

„Поставя се вече големия въпрос не само за доставки на ресурси, но се постави големият въпрос за стабилността на европейските икономики“, каза тя.

Йотова посочи инфлацията като основен проблем, отчитайки че България е с ускорена инфлация в еврозоната, но добавяйки, че „и с просто око се вижда как се качва средната инфлация и в останалите държави от еврзоната, както и за целия Европейски съюз“.

„БНБ ше трябва да се справи оттук нататък с нови предизвикателства. И аз съм убедена, че ще го правите със същия професионализъм и кураж както досега“, каза тя.

Йотова приветства Неновски, посочвайки че за нея е чест той да представлява президентската институция в БНБ, посочвайки големия му опит, не само в системата на БНБ от предишния му мандат като член на УС на централната банка.

„Имате добра банкова биография, но когато човек се зачете във вашата професия, вижда учен от световен мащаб, учен, който работи на няколко континента. Един от най-уважаваните професори и лектори в университета в Амиен във Франция. Искам да ви пожелая да работите с все такъв кураж, с професионализъм. Заедно, разбира се с екип, защото без екип нищо не става. Да дадете най-добрите съвети както на банката, така и на другите институции в страната, защото нашата цел е обща и това е развитието и стабилността на България“, каза Илияна Йотова.

След като положи клетва Николай Неновски изнесе кратко слово, заявявайки, че за него е голяма чест да получи два пъти доверието на президентската институция. Той изтъкна, че е започнал работа в БНБ за първи път през 1996 година в навечерието на въвеждането на паричен съвет в резултат на хиперинлацията в страната през този период.

По думите му, тогава не си е представял, че 30 години по-късно ще бъде член на Управителния съвет сега, когато еврото вече циркулира у нас.

Според него, оттук нататък обаче стартират по-компелсни процеси, така че БНБ да изгради стратегия за да участва активно във формирането на паричната политика на ЕЦБ.

Неновски посочи, че това изисква аналитичен капацитет и анализаторите на БНБ трябва да започнат да мислят не само на ниво еврозона, но и по начин, надхвърлящ границите на еврозоната. Той изтъкна необходимостта България да има собствени буфери и да търси начини да диверсифицира риска включително и извън еврозоната. Според него това може да стане чрез предприемане на контакти с централни банки извън еврозоната, включително в региона със страни като Турция например.

„Обещавам да работя заедно с управителя и управителния съвет безпристрастно, не политически обвързан, професионално и да издигам репутацията, доколкото мога в България и в чужбина“, каза той.