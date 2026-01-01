Временна организация на движението ще бъде въведена в Банско във връзка с провеждането на „Банско байк фест“, съобщиха от общинската администрация.

От 9 до 11 юли ще бъде забранено паркирането в участъка от къмпинга на хижа „Бъндерица“ до хижа „Вихрен“.

На 11 юли, от 9:15 до 10:00 часа, ще бъде ограничено движението по трасето на състезанието в планинския град – от площад „Възраждане“ до кръстовището на улиците „Пирин“ и „Отец Паисий“, оттам до кръстовището с улица „Глазне“ и по улица „Пирин“ до хижа „Вихрен“.

От 9:30 до 10:30 часа ще бъдат забранени движението и паркирането по пътя от кръстовището на улиците „Пирин“ и „Пещерите“ до хижа „Вихрен“.

От 10:30 до 13:00 часа ограничението ще важи за участъка от местността Стара котва до хижа „Вихрен“.

„Банско байк фест“ се провежда за втора поредна година и от 10 до 12 юли ще събере на едно място професионални състезатели, любители на колоезденето и семейства в планинския град. Фестивалът се организира от Община Банско и Сдружение „Банско Байк Фест“ с подкрепата на Министерството на туризма.