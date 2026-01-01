Разбиха незаконно козметично студио в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Бързо отслабване, но на каква цена? Истината за модерните пептиди

Негов собственик е жителка на областния град. В обекта се извършвали специфични разкрасителни дейности без необходимата правоспособност.

В обекта са открити различни видове препарати, които са предназначени за инжектиране, игли и спринцовки.

В козметичен център във Варна са слагали нерегламентиран ботулинов антитоксин (СНИМКИ)

В жилището на управителката, в хладилник били открити пептиди, както и сумата от над 44 000 евро, която била съхранявана в каса.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.