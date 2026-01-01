Парламентът прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Правилата бяха подкрепени от 147 народни представители от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС и ДПС, 29 - от „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“, гласуваха „против“. Нямаше въздържали се.

Правителството предлага Пламен Тончев отново да бъде председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Решението на Министерския съвет от 29 юни е публикувано в Портала за обществени консултации.

Съгласно приетите процедурни правила предложението за председател на ДАНС се внася от Министерския съвет и се разглежда от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Предвижда се вътрешната комисия да изслуша кандидата и да представи на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидата. Той се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Когато не е получил необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура.

Бойко Рашков („Продължаваме промяната“) каза, че изненадващо правилата за избор на председател на ДАНС са разпределени на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, а не на Комисията за контрол над службите за сигурност. По думите му се действа не на принципа на законност, а на принципа на политическо удобство. Рашков каза, че му е било обяснено, че правилата избор на председател на ДАНС са разпределени на вътрешната комисия, защото миналата година е имало такъв прецедент. Този въпрос не е от компетентността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, защото ДАНС е служба за сигурност по смисъла на закона, каза Рашков и посъветва председателя на Народното събрание Михаела Доцова като юрист да обърне внимание на Закона за защита на класифицираната информация.

Атанас Атанасов („Демократична България“) коментира, че на първо място в демокрацията са процедурите и има компетентна комисия, която трябва да разглежда тези въпроси, която е била заобиколена. Не че това ще доведе до процедурен проблем - имате мнозинство, ще гласувате тези правила, но, все пак, трябва да бъдат спазвани тук определени традиции, отбеляза Атанасов. В миналото Народно събрание, когато правителството на Желязков внесе предложение да бъдат приети правила и да бъде избран за председател на ДАНС Деньо Денев, тогавашните управляващи направиха маневра, понеже не им беше удобна комисията за контрол над службите за сигурност, тъй като е на паритетен принцип и нямат мнозинство, и разпределиха тези правила във вътрешната комисия, каза Атанасов.